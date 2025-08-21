«Αυξάνει τις απαιτήσεις η Φορταλέζα για να δώσει τον Μάντσα στον Ολυμπιακό»

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα από τη Φορταλέζα στον Ολυμπιακό.

Μια ανάσα φαινόταν πως βρισκόταν ο Γκουστάβο Μάντσα από τον Ολυμπιακό, ωστόσο η Φορταλέζα φαίνεται πως αλλάζει στάση. Αν και χθες στη Βραζιλία έκαναν λόγο για οριστική συμφωνία των δύο ομάδων στα 4,5 εκατ. ευρώ για τον 21χρονο στόπερ, σήμερα αναφέρουν πως τα δεδομένα άλλαξαν.

Η Φορταλέζα φέρεται να ζητά τώρα 5,5 εκατ. ευρώ και το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κανονικά τον Μάντσα στο ματς την Κυριακή κόντρα στην Μποταφόγκο. Οι Βραζιλιάνοι προφανώς θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τη μεταγραφή του νεαρού στόπερ και στον Ολυμπιακό πιέζουν για να κλείσει άμεσα η συμφωνία.