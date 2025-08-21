Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β σε ισάριθμα φιλικά, αυτή τη φορά απέναντι στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης (1-2) ξανά με ανατροπή.

Το τέταρτο φιλικό του έδωσε ο Δικέφαλος στην Κρύα Βρύση απέναντι στον τοπικό Απόλλωνα. Τέταρτη νίκη για την ομάδα του Καραγεωργίου και η τρίτη με ανατροπή!

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την κατοχή και την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, με τα γκολ να έρχονται στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Στο 71΄ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με εύστοχο πέναλτι του Ταουσιάνη, με τον ΠΑΟΚ Β να απαντά με το ίδιο «νόμισμα» και τον Μούστμα να ισοφαρίζει (1-1) από την άσπρη «βούλα» στο 83, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Αλμασίδης.

Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα ο Δικέφαλος έκανε την ολική ανατροπή, με τον Καστίδη να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας και από κοντά με δυνατό σουτ να «γράφει» το τελικό 1-2.

Επόμενη φιλική δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ Β είναι αυτή της προσεχούς Κυριακής (24/8) στη Σουρωτή, όπου θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τη Νίκη Βόλου σε ένα μίνι τουρνουά.

Απόλλων Κρύας Βρύσης (Δημήτρης Βοτάρης): Δομουκτσίδης, Πλατσιώτας, Ελευθεριάδης, Αλμαλής, Πάνος, Ξανθόπουλος, Ζαχαριουδάκης, Τσιάμπας, Τριφυνόπουλος, Δήμας, Vian, ενώ έπαιξαν και οι Πούγκας, Ταουσιάνης, Νάτσας, Φιλιππίδης, Pappa, Μαυρίδης, Θεοδωρακέλης

ΠΑΟΚ Β (Νίκος Καραγεωργίου): Τσιντσόλης, Καστίδης, Λούκας, Κοσίδης, Κιτσάκης, Καλόγηρος, Αφρίγιε, Κουλούρης, Αδάμ, Μούστμα, Παπαστυλιανού. Στο δεύτερο 45λεπτο αγωνίστηκαν οι Νικολακούλης, Πανικίδης, Σνάουτσνερ, Καλαϊτσίδης, Σαλέχ, Μπιασότο, Κρομμύδας, Αβράμπος, Αλμασίδης.

