Τα δεδομένα τις αποψινές ευρωπαϊκές μάχες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναλύει ο Τύπος.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Ένα πράγμα πρέπει να έχει στο νου του ο Παναθηναϊκός. Να καθαρίσει από απόψε με καθαρό σκορ ή, στη χειρότερη περίπτωση, να κάνει νίκη στο γκολ. Πάντως, οπωσδήποτε να πάρει προβάδισμα. Γιατί; Επειδή η Σαμσούνσπορ έχει δύο όψεις. Εντός έδρας είναι πολύ ισχυρή, εκτός έδρας είναι πολύ αδύναμη. Όποιος δει τα αποτελέσματα στο τουρκικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, θα καταλάβει. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά υπέρ και ένα μεγάλο μείον. Τα υπέρ είναι ότι έχει στα πόδια του ήδη τέσσερα επίσημα ματς, όταν η Σαμσούνσπορ έχει μόλις δύο κι αυτά με τους νεοφώτιστους του τουρκικού πρωταθλήματος.

Επίσης, οι Πράσινοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, ενώ η Σαμσούνσπορ μηδενική. Και τρίτον, ότι εκτός έδρας η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας έχει προβλήματα, όπως είπαμε. Ποιο είναι το μείον για τον Παναθηναϊκό; Ένα και πολύ βασικό. Ότι μέχρι τώρα δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα στο γκολ. Δεν σκοράρει ούτε με… αίτηση, όπως λέμε. Σε τέσσερα παιχνίδια στην Ευρώπη έχει βρει μόνο μια φορά δίχτυα. Απόψε, όμως, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται γκολ. Κι όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα αν γίνεται για να κλειδώσει από σήμερα το εισιτήριο. Διότι αν έρθει καμία ισοπαλία ή, ακόμα χειρότερα, κάποιο «διπλό», τότε η Σαμσούνσπορ μπορεί να γίνει επικίνδυνη στη ρεβάνς. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και αν χάσει με ένα γκολ διαφορά. Όπως είπαμε έχει άλλο πρόσωπο όταν είναι γηπεδούχος η συγκεκριμένη ομάδα. Σαν να μεταμορφώνεται στην έδρα της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, σε τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε Ρέιντζερς και Σαχτάρ έδειξε σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, τόσο σε αμυντικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο. Η λειτουργία χωρίς μπάλα που ήταν ανοικτή πληγή έχει αναβαθμιστεί αισθητά, ενώ το χτίσιμο από χαμηλά είναι πλέον πιο ομαλό και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η αμυντική πίεση στην ανάπτυξη του αντιπάλου εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία παικτών που κατανοούν καλά το παιχνίδι. Ο Πάλμερ Μπράουν, υγιής και έτοιμος, σε συνεργασία με τον Τουμπά, προσφέρουν σταθερότητα στον άξονα, ενώ ο Τσιριβέγια λειτουργεί ως ποιοτικός πλέι μέικερ στη θέση «6». Παράλληλα, η προσθήκη ενός ισορροπημένου αριστερού μπακ έχει βοηθήσει σημαντικά την αμυντική και επιθετική ισορροπία της ομάδας.

Η αποχώρηση του Μαξίμοβιτς, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στην ανασταλτική πίεση χωρίς μπάλα, δημιουργεί κενό. Ο Σέρβος χαφ. με τις γρήγορες αντιδράσεις και την ικανότητά του να μαρκάρει την πάσα του τερματοφύλακα, ήταν αναντικατάστατος στο αμυντικό πλάνο, ιδίως σε παιχνίδια όπου ο Παναθηναϊκός δεν είχε την κατοχή.

Στον επιθετικό τομέα, ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει πρόβλημα στην τελική φάση του παιχνιδιού. Η ανάγκη για έναν σύγχρονο «οκτάρι» που θα μπορεί να κουβαλάει τη μπάλα, να συνεργάζεται αρμονικά με την επιθετική τετράδα και να απειλεί από δεύτερη γραμμή είναι επιτακτική. Ενας ικανός τέτοιος παίκτης ίσως δεν κάνει απαραίτητη την προσθήκη ενός... αντι-Ουναΐ.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Αν κάποιος έλεγε πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών Κυπέλλων πως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ θα χρειάζονταν να αποκλείσουν τη Σαμσουνσπόρ και τη Ριέκα αντίστοιχα, για να περάσουν στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ, οι επιτελείς τους θα έκαναν… πάρτι. Κι όμως, αυτό είναι το τελευταίο βήμα που απέμεινε για αμφότερους, ώστε να πετύχουν τον αντικειμενικό στόχο στο ξεκίνημα της περιόδου και στη συνέχεια να αφοσιωθούν μέχρι νεωτέρας στη Σούπερ Λιγκ. Ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την τουρκική ομάδα που πέρσι αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη στη γειτονική χώρα κατακτώντας την τρίτη θέση πίσω από το δίπολο Γαλατά και Φενέρ. Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο.. σκυλομαχίες κόντρα σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο όπως η Σαχτάρ, βρήκαν τον τρόπο να κάνουν τους Ουκρανούς να σιγήσουν επιθετικά και, φυσικά, αν παρουσιαστούν με την ανάλογη στόχο - προσήλωση, λογικά θα κάνουν το ίδιο και κόντρα στην ομάδα του Πόντου.

Σε ανάλογη θέση βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Δια πυρός και σιδήρου πέρασε έναν σφριγηλό και ετοιμοπόλεμο αντίπαλο, όπως αποδείχθηκε η Βόλφσμπεργκερ. Ομάδα που έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της Αυστρίας, μόνο εύκολη δεν είναι για την αντίστοιχη ελληνική, όπως ήτα πέρσι οι Θεσσαλονικείς. Έγινε η μάχη, πέρασε στις λεπτομέρειες ο «Δικέφαλος του Βορρά» και τώρα στο διάβα του βρίσκεται μια λιγότερο άγνωστη και ενδεχομένως λιγότερο ποιοτική αντίπαλος. Τη Ριέκα την ξέρουν και οι ίδιοι οι «μαυρόασπροι», συνολικά είναι πιο κοντά στο γνωστικό πεδίο των ελληνικών συλλόγων και σίγουρα οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πορείες της δεν προκαλούν… δέος. Και σε αυτή την περίπτωση ο βασικός κίνδυνος για τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητες τους, να θεωρήσουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν την πρόκριση από αυτόν τον αντίπαλο και να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Και εδώ η παρουσία του Ρουμάνου αποτελεί κατά κάποιον τρόπο εγγύηση επιτυχίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ

Μετά από δύο ζόρικους προκριματικούς γύρους, η ΑΕΚ έφτασε εκεί που ήταν ο ορίζοντας της από την αρχή που ξεκίνησε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, στα τέλη του Ιούλη. Στο κατώφλι της φάσης των ομίλων. Και πλέον θα παίξει σε δύο ματς με την Άντερλεχτ, το ευρωπαϊκό της μέλλον, τον πρώτο μεγάλο φετινό της στόχο. Συνολικά και στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε στους δύο γύρους που πέρασε, η ΑΕΚ ήταν αυτή που πίεζε τον αντίπαλο, στο μεγαλύτερο κομμάτι όλων των ματς. Αυτή τη φορά, ειδικά στο αποψινό παιχνίδι στο Βέλγιο, η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα δεχθεί πίεση. Και θα πρέπει αφενός να την απορροφήσει, αφετέρου να βρει και τρόπους να κάνει τα δικά της κτυπήματα.

Το αποψινό ματς στις Βρυξέλλες, είναι το πρώτο που η ΑΕΚ έχει την απόλυτη ανάγκη, να βγάλει την ταυτότητά της μέσα στο γήπεδο. Θα δεχθεί πίεση από τον αντίπαλο. Η Άντερλεχτ θα κυνηγήσει περισσότερο τα γκολ για να πάρει τη νίκη. Η ΑΕΚ αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά και κυρίως να το κάνει με απόλυτο κυνισμό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η οργάνωση της ανασταλτικής λειτουργίας, είναι το ένα κομμάτι. Η γρήγορη επιθετική μετάβαση, είναι το δεύτερο. Θα χρειαστεί και τα δύο απόψε.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

H AEK έχει μια δυσκολότερη αποστολή, γιατί η Άντερλεχτ έχει και πιο μεγάλο όνομα από την Σάμσουνσπορ και τη Ριέκα: Η ευρωπαϊκή πείρα της δεν συγκρίνεται με τις ομάδες αυτές. Ενδεικτικό αυτού του γγονότος είναι ότι με την ΑΕΚ έχει αγωνιστεί άλλες τρεις φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις: η Ένωση μάλιστα σε έξι ματς δεν έχει νίκη, αλλά αυτό, πέρα από την κατανόηση της δυσκολίας, μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα. Η ΑΕΚ με τις βέλγικες ομάδες έχει ογιών λογιών αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια: απέκλεισε το 2017 την Κλαμπ Μπριζ και αποκλείστηκε το 2023 από την Αντβέρπ, έπειτα από δύο ματς, στα οποία δεν ήταν χειρότερη.

Η Άντερλεχτ μετρά φέτος ήδη έναν αποκλεισμό: την πέταξε εκτός Europa League και την έστειλε στο Conference League η Χάκεν, στις αρχές Αυγούστου. Δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά είναι πάντα ομάδα με αίσθηση αποστολής: θα κάνει ότι μπορεί αγια να μην αποχαιρετήσει την Ευρώπη τόσο γρήγορα. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ψηλό εμπόδιο, πρέπει όμως να αντιμετωπίσει το πράγμα αισιόδοξα: αν αποκλείσει τους Βέλγους, ο δρόμος για διάκριση στο Conference League είναι ανοιχτός. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες σε αυτό με το όνομα της Άντερλεχτ.

