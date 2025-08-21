Στο νοσοκομείο 12 Χιλιανοί οπαδοί σε σοβαρή κατάσταση – Στο χειρουργείο ο οπαδός που έπεσε από την εξέδρα

Με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε.

Στο νοσοκομείο Φιορίτο στην Αβεγιανέδα μεταφέρθηκαν οι τραυματίες οπαδοί από τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Χιλή, 12 οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ βρίσκονται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο οπαδός που έπεσε από την εξέδρα για να γλιτώσει από την μανία των χούλιγκαν, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Imágenes sensibles: un hincha cayó desde la tribuna visitante pic.twitter.com/ecvvAALBXA — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

Η χιλιανή ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «Αυτή τη στιγμή, τα αθλητικά ζητήματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η κύρια ανησυχία μας είναι να μάθουμε για την κατάσταση των οπαδών που δέχτηκαν βάναυση επίθεση στο στάδιο Libertadores de América. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν πρέπει ποτέ να συμβεί σε κανένα στάδιο ή χώρο εκδηλώσεων. Ένα στάδιο δεν μπορεί να είναι το σκηνικό εικόνων όπως αυτές που είδαμε».