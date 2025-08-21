ΠΑΣ Γιάννινα: Περιμένει το πράσινο φως από την ΕΕΑ

Κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της ομάδας της Ηπείρου.

Στο κόκκινο έχει ανέβει η αγωνία στον ΠΑΣ Γιάννινα αφού ήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα αποφανθεί στους φακέλους που απομένουν για άδεια στο επόμενο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2, ανάμεσα στους οποίους είναι και αυτός του ΠΑΣ.

Ο «Άγιαξ» της Ηπείρου σύμφωνα με τους ανθρώπους του δεν θα έχει πρόβλημα αφού η εγγυητική επιστολή συμπληρώθηκε, καθώς είχε πληρωθεί από εκεί ο Μάριος Τσαούσης που είχε κερδίσει την προσφυγή του.

Παράλληλα, το βασικό πρόβλημα που ήταν τα ban στη FIFA, πληρώθηκαν κι αυτά εδώ και 2 μέρες. Λογικά, λοιπόν, δεν αναμένεται κάποιο πρόβλημα.

Με το που θα ανάψει το «πράσινο φως» από την ΕΕΑ, αυτομάτως θα ξεκινήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, που θα επισημοποιήσει συνεργασίες που είχαν προαναγγελθεί, όπως με τον τεχνικό διευθυντή Τάσο Σιούλα, με τον γενικό αρχηγό, Γιώργο Ντάσιο, με τον προπονητή Νίκο Κούστα και το επιτελείο που θα τον πλαισιώσει ενώ στα σκαριά βρίσκονται περισσότερες από 10 μεταγραφές.