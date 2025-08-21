Άρης: Ο Τεχέρο το πρόσωπο «κλειδί» για την ενδεκάδα απέναντι σε Βόλο

Λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα ο Μαρίνος Ουζουνίδης φαίνεται να κλειδώνει στα πρόσωπα της ενδεκάδας απέναντι στον Βόλο

Η πρεμιέρα της Superleague πλησιάζει και ο Άρης ετοιμάζεται να ανοίξει αυλαία, το Σάββατο (20:00), απέναντι στον ΝΠΣ Βόλος, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη φιλοδοξούν να ξεκινήσουν με το "δεξί" στην έδρα τους, καλμάροντας και λίγο τον κόσμο τους, για τον κρύο αποκλεισμό από την Αράζ στην Ευρώπη.

Το αρχικό σχήμα, το οποίο θα απαρτίζεται από παίκτες που βρίσκονται στο 100% της ετοιμότητας απασχολεί τον Εβρίτη τεχνικό, με τα χαφ και τη θέση του "κόφτη" να αποτελούν ένα μεγάλο γρίφο. Ως και σήμερα ο Ράτσιτς δείχνει πως δεν βρίσκεται ακόμη στην κατάσταση που θα ήθελε, τόσο ο ίδιος, όσο και ο προπονητής του, έχοντας αφήσει ανάμεικτες πρώτες εντυπώσεις.

Μια σκέψη που υπάρχει, σε περίπτωση που ο Σέρβος δεν ξεκινήσει στο ματς, είναι η επιλογή του Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος δείχνει πολύ ανεβασμένος από βδομάδα - σε βδομάδα και μπορεί να προσφέρει σε παραπάνω θέσεις από εκείνη του δεξιού μπακ.

Σε περίπτωση που ο Ισπανός σταθεί στο κέντρο, τότε ο Φαντικά θα πάρει ακόμη μία ευκαιρία και θα ξεκινήσει ως δεξιός οπισθοφύλακας, ειδάλλως ο Τεχέρο θα παραμείνει στην άμυνα, με τον Ράτσιτς να ξεκινά στο "6".

Μια επιλογή που παραμένει ακόμη ερωτηματικό και ίσως ληφθεί λίγες ώρες πριν την σέντρα...