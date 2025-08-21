Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase

Τα επόμενα... βήματα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η προκριματική φάση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε και έγιναν γνωστές οι 20 ομάδες της League Phase.

Ποια είναι τα επόμενα… βήματα. Οι 2ο ομάδες θα χωριστούν σε 5 γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτά είναι:

1ο ΓΚΡΟΥΠ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

2ο ΓΚΡΟΥΠ

Άρης

Αστέρας Aktor

Ατρόμητος

ΟΦΗ

3ο ΓΚΡΟΥΠ

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Βόλος

Athens Kallithea

4ο ΓΚΡΟΥΠ

Κηφισιά

ΑΕΛ

ΠΟΤ Ηρακλής

Αιγάλεω

5ο ΓΚΡΟΥΠ

Ηλιούπολη

Καβάλα

Μαρκό

Ελλάς Σύρου

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει τέσσερις αγώνες, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 της League Phase θα αναμετρηθούν σε μονά παιχνίδια στα play off, με τα ζευγάρια να σχηματίζονται ως εξής: 5ος με 12ο, 6ος με 11ο, 7ος με 10ο, 8ος με 9ο. Οι αγώνες θα γίνουν στην έδρα της ομάδας που είναι υψηλότερα στη βαθμολογία.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της League Phase και οι τέσσερις νικητές των Play Offs, με τα ζευγάρια να διαμορφώνονται ανάλογα με την κατάταξη. Οι αγώνες είναι μονοί και η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που κατέχει υψηλότερη θέση στη League Phase.