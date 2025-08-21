Παναθηναϊκός: Για το βήμα πρόκρισης στους ομίλους

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (21.00, Cosmote Sport 1) την τουρκική Σάμσουνσπορ.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ θέλει να κάνει απόψε (21.00, Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Σάμσουνσπορ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο την τουρκική ομάδα με στόχο το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς και για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να έρθει το γκολ.

«Αν και ο στόχος μας είναι αυτός, να είμαστε επιθετικοί, να σκοράρουμε. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Είμαστε καλά οργανωμένοι, μια συμπαγής ομάδα, με πίστη και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έναν καλό αγώνα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρουί Βιτόρια που υπολογίζει στον Ντάβιντε Καλάμπρια που προπονήθηκε κανονικά και είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Απόντες θα είναι ο Τζούριτσιτς λόγω ενοχλήσεων και ο Γεντβάι ενώ επιστρέφει στη λίστα ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει να αποφασίσει κατά τα 10/11 για το αρχικό σχήμα και επί της ουσίας παίζεται μία θέση στην επίθεση ανάμεσα σε Ιωαννίδη και Σφιντέρσκι. Οι υπόλοιποι θα είναι οι Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ, Κώτσιρας και Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή ο Τσέριν θα παίξει δίπλα στον Τσιριβέγια, ενώ στο «δέκα» επιστρέφει ο Μπακασέτας, με Τετέ και Πελίστρι στα άκρα.