Στα ημιτελικά του League Cup η Ίντερ Μαϊάμι με σόου Σουάρες (vid)

Απόντος του Μέσι, ο Σουάρες οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά του League Cup, με τη νίκη 2-1 επί της Τίγκρες.

Στους «4» του League Cup της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής προκρίθηκε η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε 2-1 της Τίγκρες. Μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης ήταν ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος έλαμψε, με τον Λιονέλ Μέσι να μην αγωνίζεται.

Ο Ουρουγουανός ευστόχησε σε δύο εκτελέσεις πέναλτι, στο 23’ και το 88’, ενώ οι Μεξικανοί είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Κορέα στο 67’. Στο ματς μπήκε ως αλλαγή ο Νόα Άλεν στο 47’ και είχε καλή απόδοση.

Η Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει το Ορλάντο Σίτι, που απέκλεισε την Τολούκα με 1-0.