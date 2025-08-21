Η Τσέλσι «πιέζει» την Γιουνάιτεντ για τον Γκαρνάτσο

Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Αργεντινό εξτρέμ των «Κόκκινων Διάβολων».

Η Τσέλσι είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ασκώντας έντονες πιέσεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να ρίξει τις απαιτήσεις της για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο Γκαρνάτσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ, με τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να έχουν ορίσει ως τιμή πώλησης τα 60 εκατ. ευρώ, με την Τσέλσι να μην είναι διατεθειμένη να προσφέρει αυτό το ποσό.

Οι «μπλε» έχουν ενημερώσει του ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ ότι θα δώσει μέχρι 40 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Γκαρνάτσο, έχοντας ως σύμμαχο τον Αργεντινό που θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών θα συνεχιστούν με τον χρόνο να πιέζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.