H Βιγιαρεάλ «έσπασε τα ταμεία» για τον Ρενάτο Βέιγκα

Η ισπανική ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία της, μετά την συμφωνία με την Τσέλσι για τον Πορτογάλο στόπερ.

Ο Ρενάτο Βέιγκα μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Γιουβέντους επέστρεψε στην Τσέλσι, ωστόσο στην διάρκεια της προετοιμασίας δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έντζο Μαρέσκα.

Έτσι, η διοίκηση των Λονδρέζων τον ενημέρωσε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Βιγιαρεάλ να κάνει την εμφάνισή της, προσφέροντας στην Τσέλσι το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Οι «μπλε» απάντησαν θετικά στην πρόταση των Ισπανών και ο Ρενάτο Βέιγκα την Πέμπτη, αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Βιγιαρεάλ.

Μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Πορτογάλου στόπερ στην Βιγιαρεάλ, θα γίνει η ακριβότερη αγορά στην ιστορία των «κίτρινων υποβρύχιων».