Η Μίλαν συμφώνησε με την Λεβερκούζεν για τον δανεισμό του Μπονιφάς!

Σε μια δυνατή κίνηση ενίσχυσης της επιθετικής γραμμής προχωράει η Μίλαν, αφού αποκτάει με την μορφή του δανεισμού από την Λεβερκούζεν, τον Βίκτορ Μπονιφάς.

Οι «ροσονέρι» έψαχναν εδώ και καιρό τρόπο να ενισχυθούν στην επίθεσή τους και κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην γερμανική ομάδα για τον μονοετή δανεισμό του Νιγηριανού στράικερ.

Η Μίλαν πρότεινε στην Λεβερκούζεν για τον 24χρονο στράικερ τον μονοετή δανεισμό του και οψιόν αγοράς 40 εκατ. για το επόμενο καλοκαίρι, χωρίς να είναι δεσμευτική για τους «ροσονέρι».

Η Λεβερκούζεν το βράδυ της Πέμπτης, απάντησε θετική στην πρόταση της Μίλαν και ο Μπονιφάς, θα ταξιδέψει άμεσα στην Ιταλία για να ολοκληρώσει και τυπικά τον δανεισμό τους στους «ροσονέρι».