Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Νότιγχαμ και Γιουβέντους για τον Ντάγκλας Λουίζ

Νότιγχαμ Φόρεστ και Γιουβέντους τα βρήκαν σε όλα, με τον αγγλικό σύλλογο να αποκτά από τους «μπιανκονέρι» τον Βραζιλιάνο μέσο Ντάγκλας Λουίζ.

Μόλις μία σεζόν κράτησε η περιπέτεια του Ντάγκλας Λουίζ στη Σέριε Α και τη Γιουβέντους, με τον 27χρονο χαφ να επιστρέφει στην Πρέμιερ Λιγκ, στην οποία αγωνιζόταν νωρίτερα με τη φανέλα της Άστον Βίλα (2019 – 2024, 212 ματς / 22 γκολ / 24 ασίστ), από όπου και τον απέκτησε η “Γηραιά Κυρία” έναντι 38 εκατομμυρίων.

Την περασμένη σεζόν ο γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο Λουίζ μέτρησε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την “μπιανκονέρα”, χωρίς γκολ ή ασίστ, ενώ έχασε 18 ματς λόγω τραυματισμού.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει αρχικά δανεισμό του παίκτη, με υποχρεωτική στη συνέχεια αγορά, για ένα ποσό μεταξύ 30-35 εκατομμυρίων ευρώ.