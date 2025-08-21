Ενίσχυση με Γκουτιέρεζ για τη Νάπολι

Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τη Νάπολι, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να ανακοινώνουν την απόκτηση του αριστερού μπακ Μιγκέλ Γκουτιέρεζ.
Ο γεννημένος στις 27 Ιουλίου 2001 Γκουτιέρεζ – διεθνής με την U21 της Ισπανίας – την περασμένη σεζόν μέτρησε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Χιρόνα, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.
Η συμφωνία ανάμεσα στους «παρτενοπέι» και τη Χιρόνα έκλεισε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή θα ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια.