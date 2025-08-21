Ενίσχυση με Γκουτιέρεζ για τη Νάπολι

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μπακ από την Χιρόνα.

Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τη Νάπολι, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να ανακοινώνουν την απόκτηση του αριστερού μπακ Μιγκέλ Γκουτιέρεζ.

Ο γεννημένος στις 27 Ιουλίου 2001 Γκουτιέρεζ – διεθνής με την U21 της Ισπανίας – την περασμένη σεζόν μέτρησε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Χιρόνα, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Η συμφωνία ανάμεσα στους «παρτενοπέι» και τη Χιρόνα έκλεισε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή θα ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια.