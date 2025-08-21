Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα: «Είναι πάντα διαθέσιμος για την ομάδα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μιλώντας για τους λόγους που αποφάσισε να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπερνάρντο Σίλβα, έσταξε μέλι για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός:

«Τον επέλεξα για έναν λόγο. Την περασμένη σεζόν, όταν βρισκόμασταν σε μεγάλη, μεγάλη δυσκολία, ήταν πάντα εκεί. Ήταν πάντα εκεί, προπονούταν κάθε μέρα... εξαντλημένος. Είχαμε μόνο 13/14 παίκτες συν την Ακαδημία σε μια στιγμή και κάθε τρεις μέρες χάναμε ένα παιχνίδι - και ήταν πάντα εκεί.

Είναι ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ, οπότε ήταν πάντα διαθέσιμος. Για τη γενναιοδωρία του όταν δεν παίζει, πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο, πάντα προσπαθώντας να βοηθήσει.

Έπαιξε ως αριστερός μπακ, δεξιός μπακ, εξτρέμ, αμυντικός μέσος. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση - πάντα σκέφτεται τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Με όλα τα προσόντα του, είπα ότι θα είναι καλός αρχηγός. Και έχει αποδειχθεί πραγματικά πολύ καλός αρχηγός».