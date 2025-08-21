Η Σεβίλλη του Αλμέιδα έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Νταβίντ Κάρμο

Οι Ανδαλουσιάνοι ψάχνονται για την ενίσχυσή τους στο κέντρο της άμυνας, εξετάζοντας «ζεστά» την περίπτωση του πρώην κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», o Ματίας Αλμέιδα που γνωρίζει πολύ καλά τον Κάρμο από την κοινή παρουσία τους στην Ελλάδα, έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού.

Ο Κάρμο ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «AS», η Σεβίλλη θα κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του Aνγκολέζου στόπερ, καταθέτοντας πρόταση στην αγγλική ομάδα.

Ο Κάρμο τέθηκε αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, όταν προπονητής της Ένωσης ήταν ο Ματίας Αλμέιδα, σε εννιά αναμετρήσεις, έτσι ο Αργεντινός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του 26χρονου στόπερ.