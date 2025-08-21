Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Λιντς και Μίλαν για Οκαφόρ

Ποδοσφαιριστής της Λιντς πρέπει να λογίζεται ο Νοά Οκαφόρ, αφού τα "παγώνια" ήρθαν σε συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτησή του.

Λιντς και Μίλαν τα βρήκαν σε όλα μεταξύ τους και ο 25χρονος Ελβετός μετακομίζει άμεσα στην Αγγλία, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της πρώτης.

Οι «ροσονέρι» είχαν αποκτήσει τον ύψους 1.85 εξτρέμ το καλοκαίρι του 2023 από τη Σάλτσμπουργκ έναντι 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τώρα θα βάλουν στα ταμεία τους 21 (μαζί με τα μπόνους που προβλέπονται βάσει συμφωνίας).

Την πρώτη του σεζόν στη Μίλαν, ο Οκαφόρ σημείωσε 6 γκολ, ερχόμενος κυρίως από τον πάγκο, ενώ πέρσι – παίζοντας από ελάχιστα έως καθόλου μέχρι τα Χριστούγεννα – παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο δανεικός στη Νάπολι.