«Η Γοδόι δεν έχει πειστεί για την πώληση του Αντίνο στον Ολυμπιακό»

Συνεχίζεται το... σκληρό πόκερ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, με τους Αργεντινούς να μην έχουν πειστεί από την πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα, η Γοδόι Κρουζ ζητάει από τον Ολυμπιακό 10 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης για να παραχωρήσει τον νεαρό εξτρεμ.

Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν 8 εκατομμύρια συν 2 ακόμη σε μορφή μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, με τις συζητήσεις των δύο ομάδων να συνεχίζονται.

Ο Ναουέλ Φερέιρα στην ανάρτησή του καταλήγει, αναφέροντας: «Η Γοδόι Κρουζ δεν έχει πειστεί να πουλήσει τον παίκτη», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά...