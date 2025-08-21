«Η Γοδόι δεν έχει πειστεί για την πώληση του Αντίνο στον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα, η Γοδόι Κρουζ ζητάει από τον Ολυμπιακό 10 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης για να παραχωρήσει τον νεαρό εξτρεμ.
Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν 8 εκατομμύρια συν 2 ακόμη σε μορφή μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, με τις συζητήσεις των δύο ομάδων να συνεχίζονται.
Ο Ναουέλ Φερέιρα στην ανάρτησή του καταλήγει, αναφέροντας: «Η Γοδόι Κρουζ δεν έχει πειστεί να πουλήσει τον παίκτη», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά...
Lo que pedía #GodoyCruz por Santino Andino es 10MDD + un % sobre una futura venta, la última oferta del #Olympiacos griego fue MUY cercana:— -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) August 20, 2025
👉8MDD (7MD€)+ Bono de 2MDD por objetivos a cumplir + plusvalía del 20% ante una futura venta.
El Tomba no está convencido en venderlo.. pic.twitter.com/cpvHv933m3