ΠΑΟΚ, κάν’το όπως το 2021!

Ο ΠΑΟΚ δίνει σήμερα (21/8 21:45 OPEN) στην Κροατία απέναντι στη Ριέκα την πρώτη «μάχη» για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος πέρασε με επιτυχία το πρώτο «τεστ» απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, με το τελευταίο «εμπόδιο» να ακούει στο όνομα Ριέκα, πριν τον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρότι οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια για τους επόμενους μήνες, πάντα θα υπάρχει πίεση, κάτι στο οποίο στάθηκε στη χθεσινή (20/8) συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε να μην ταξιδεύουν στη βροχερή Κροατία και να μένουν στη Θεσσαλονίκη, οι Πέλκας, Σορετίρε και Τάισον, με τις επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή να λιγοστεύουν. Στις επιστροφές, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ είναι πλέον στο 100%, ενώ το πρώτο του ταξίδι με τα «ασπρόμαυρα» έκανε και ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Στα μετόπισθεν, δεν αναμένονται αλλαγές συγκριτικά με τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, με τον Παβλένκα να ξεκινάει κάτω από τα γκολπόστ και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.

Ο Καμαρά αναμένεται να επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα στο... πλάι του Μεϊτέ, με τον Οζντόεφ να έρχεται από τον πάγκο, όντας στο όριο των καρτών ενόψει Τούμπας. Στο όριο βρίσκεται και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα ξεκινήσει ξανά στο αριστερό «φτερό», με τον Λούκα Ιβανούσετς, που ξέρει πολύ καλά τη Ριέκα και το Ρουγιέβιτσα, να κινείται στο «10».

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα βρεθεί στα δεξιά, ενώ βασικός φορ θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοβ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να βρίσκεται στον πάγκο, όντας ετοιμοπόλεμος, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποφασίζει πότε και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει.

Από πλευράς Κροατών, ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς, ο οποίος αποθέωσε τον ΠΑΟΚ και τους παίκτες του στην κάμερα του SDNA, βλέπει τα προβλήματα απουσιών να αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Η πρώτη απουσία ακούει στο όνομα Άντε Όρετς, με τον βασικό δεξιό οπισθοφύλακα να εκτίει σήμερα (21/8) ποινή καρτών, ενώ εκτός για οικογενειακούς λόγους είναι και ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός Γιάνκοφ.

Αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή θα παραμείνει ο... φευγάτος Γιάνκοβιτς, ο οποίος παρότι έχει συμφωνήσει με τη Φενερμπαχτσέ, χθες (20/8) προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Ο Zλόμισλιτς θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Λάσιτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς και Ντέβεντακ να αγωνίζονται στην άμυνα ως τετράδα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή, ο Τιάγκο Ντάντας προβλέπεται να ξεκινήσει βασικός, έχοντας δίπλα του τον Πέτροβιτς, ο οποίος είναι «φρέσκος» μετά τη μη συμμετοχή του στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Ντινάμο λόγω τιμωρίας δύο αγωνιστικών. Ο Γιάνκοβιτς παραμένει ερωτηματικό, δεδομένης της επικείμενης μετακίνησής του στην Τουρκία.

Όσον αφορά την επίθεση, οι Κροάτες αναμένεται να παραταχθούν με τριάδα πίσω από τον επιθετικό. Δεξιά θα παίξει ο Εντοκίτ, στον άξονα ο Φρουκ και αριστερά ο Ρουκάβινα. Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν, ότι θα ξεκινήσει ο Γιούριτς, ο οποίος αποτελεί την πιο σταθερή επιλογή στο σκοράρισμα για τη Ριέκα.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο στάδιο Ρουγιέβιτσα απέναντι στη Ριέκα, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN, όπως και τα δύο παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ.