Aνοιχτοί λογαριασμοί για Φενέρ και Μπενφίκα - Άλμα πρόκρισης για Μπόντο/Γκλιμτ

Η σπουδαία μάχη ανάμεσα σε Φενερμπαχτσέ και Μπενφίκα για τα PlayOffs του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς του «Ντα Λουζ», αφού οι δύο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο πρώτο παιχνίδι.

Ο γκολκίπερ των Τούρκών, Εγκριμπαγιάτ, πραγματοποίησε καλές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Ρίος στο 2ο λεπτό και του Ακτούρκογλου στο 29΄. Στην εστία της Μπενφίκα, ο Τρούμπιν έκανε αισθητή την παρουσία του με επέμβαση στο σουτ του Οστερβόλντε στο 42΄.

Στο 71΄, ο απρόσεκτος Φλορεντίνο δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα -δύο λεπτά μετά την πρώτη- και αποβλήθηκε-. Η Φενερμπαχτσέ δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Εν Νεσίρι να σκοράρει στο 82΄, αλλά να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Γκουβέια, χωρίς να μπορέσει να βρει αξιόλογες στιγμές.

Kαθάρισε με πεντάρα η Μπόντο/Γκλιμτ

Στη Νορβηγία η Μπόντο/Γκλιμτ έστησε πάρτι απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, διαλύοντας τους Αυστριακούς με 5-0, εξασφαλίζοντας επί της ουσίας από το πρώτο ματς την πρόκρισή της στο League Stage του Champions League, την ώρα που Βασιλεία-Κοπεγχάγη (1-1) και Σέλτικ-Καϊράτ (0-0), άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα πρώτα ματς των play off των προκριματικών του Champions League:

Ερυθρός Αστέρας - Πάφος 1-2

Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3

Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3

Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα 0-0

Μπόντο/Γκλιμτ - Στούρμ Γκρατς 5-0

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1

Σέλτικ - Καϊράτ 0-0.