Επίσημο: Ελίασον αντί Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον και επίσημα βρίσκεται πλέον στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ παίρνοντας τη θέση του τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα για τα δυο παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, εννοείται έχει ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στο Βρυξέλλες και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα, πρέπει να αναφέρουμε πως τις προηγούμενες ημέρες στα Σπάτα, συμμετείχε στις δοκιμές στο δίτερμα κάτι που σημαίνει πως ο προπονητής τον υπολογίζει ως μια λύση από τον πάγκο καθώς όλα δείχνουν πως στην μεσοεπιθετική γραμμή θα ξεκινήσουν Κοϊτά, Κουτέσα και Ζίνι.

Όσον αφορά τον Ελίασον να θυμίσουμε πως είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας λόγω του ότι είχε επαναφέρει το ζήτημα της μεταγραφής του ωστόσο αποτελούσε πάντοτε μέλος του γκρουπ, συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις και μάλιστα ο Μάρκο Νίκολιτς τον είχε πάρει μαζί και στην Κύπρο παρ’ ότι δεν είχε δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει.