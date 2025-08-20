Η τελευταία προπόνηση της Ριέκα υπό βροχή - «Μέσα» ο Γιάνκοβιτς

Αποστολή στην Κροατία
Οι νταμπλούχοι Κροατίας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, με τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον Γιάνκοφ, ο οποίος απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους.
Αντίθετα, στα πλάνα του Μαυροβούνιου προπονητή παραμένει -μέχρι νεοτέρας- ο... φευγάτος Νίκο Γιάνκοβιτς, ο οποίος παρά την προφορική του συμφωνία με τη Φενερμπαχτσέ, σήμερα (20/8) προπονήθηκε κανονικά με τη Ριέκα.
Εκτός αποστολής θα βρεθεί και ο τιμωρημένος βασικός δεξιός μπακ Άντε Όρετς, με τα προβλήματα των πρωταθλητών Κροατίας να αυξάνονται συνεχώς.