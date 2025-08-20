Η τελευταία προπόνηση της Ριέκα υπό βροχή - «Μέσα» ο Γιάνκοβιτς

Την τελευταία της προπόνηση έκανε η Ριέκα ενόψει του αυριανού (21/8 21:45) αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Γιάνκοβιτς να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Αποστολή στην Κροατία

Οι νταμπλούχοι Κροατίας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, με τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον Γιάνκοφ, ο οποίος απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους.

Αντίθετα, στα πλάνα του Μαυροβούνιου προπονητή παραμένει -μέχρι νεοτέρας- ο... φευγάτος Νίκο Γιάνκοβιτς, ο οποίος παρά την προφορική του συμφωνία με τη Φενερμπαχτσέ, σήμερα (20/8) προπονήθηκε κανονικά με τη Ριέκα.

Εκτός αποστολής θα βρεθεί και ο τιμωρημένος βασικός δεξιός μπακ Άντε Όρετς, με τα προβλήματα των πρωταθλητών Κροατίας να αυξάνονται συνεχώς.

