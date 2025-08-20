Ο Μουνουέρα ξυπνά... αρνητικές μνήμες στον Παναθηναϊκό! (vids)

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα άφησε πέρσι με αρκετά παράπονα τον Παναθηναϊκό όποτε τον σφύριξε και τώρα ορίζεται σε έναν κομβικό αγώνα που θα κρίνει μια θέση στην League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός ρέφερι κουβαλά ένα «βαρύ» βιογραφικό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αφήσει τον Παναθηναϊκό ικανοποιημένο όποτε έχει διευθύνει αγώνα του. Για την ακρίβεια, την περσινή σεζόν σφύριξε δύο φορές αναμέτρηση του «Τριφυλλιού» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί... φιλική προς τους «πράσινους» η διαχείριση που έκανε.

Στην ρεβάνς με την Λανς για τα Play-Offs του Conference League, ο Μουνουέρα έδωσε πέναλτι για τους Γάλλους σε μια φάση που από κανένα ριπλέι δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει ανατροπή από τον Μλαντένοβιτς. Ο Ντραγκόφσκι βέβαια απέκρουσε, διατήρησε το 0-0 και με τα γκολ των Πελίστρι και Τετέ στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πήρε την σπουδαία πρόκριση για την League Phase της διοργάνωσης.

Ο Μουνουέρα ανέλαβε και την ρεβάνς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το Κύπελλο, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 1-0 χάρη σε γκολ του Μουζακίτη στις καθυστερήσεις. Κατά την διάρκεια του αγώνα ωστόσο έδωσε όλα τα... σπόρια στους γηπεδούχους, αναγκάζοντας το «Τριφύλλι» να βγάλει την ακόλουθη διαρροή: «Αν και δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε διαιτησίες, η αποψινή ήταν ακόμα μία κακή διαιτησία της τρέχουσας σεζόν».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ορτέγκα «κιτρινίστηκε» στο 45', όμως μέχρι τότε του είχαν ήδη... χαριστεί δύο κίτρινες κάρτες, αρχικά για σκληρό φάουλ στον Τετέ και εν συνεχεία για αγκωνιά εκτός φάσης στον Βαγιαννίδη, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, στο 42' ο Ισπανός θα μπορούσε πολύ εύκολα να δείξει και την άσπρη βούλα για σπρώξιμο του Ρέτσου στον Πελίστρι μέσα στην περιοχή, παράβαση που προφανώς δεν τον... συγκίνησε ιδιαίτερα.