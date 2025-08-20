Άρσεναλ: Μπαίνει «σφήνα» στην Τότεναμ για τον Έζε

Η Άρσεναλ επιχειρεί να κάνει την απόλυτη ανατροπή στην υπόθεση του Εμπερέτσι Έζε, μπαίνοντας δυναμικά στη διεκδίκηση του άσου της Κρίσταλ Πάλας, την ώρα που η Τότεναμ πίστευε πως είχε… καθαρίσει τη μεταγραφή.

Όπως αποκαλύπτει το Athletic, οι «κανονιέρηδες» κατέθεσαν πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι ο Κάι Χάβερτς θα απουσιάσει για αρκετό καιρό λόγω τραυματισμού. Ο Μικέλ Αρτέτα βλέπει στον Έζε τον ιδανικό παίκτη για να καλύψει το κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Από την πλευρά του, ο Άγγλος διεθνής παρουσιάζεται ενθουσιασμένος με την προοπτική να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ και δείχνει διατεθειμένος να αφήσει πίσω του το ενδιαφέρον της Τότεναμ. Έτσι, οι «σπερς» ίσως αναγκαστούν άμεσα να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις.

Η κόντρα των δύο συλλόγων του Βόρειου Λονδίνου μεταφέρεται ξανά στο μεταγραφικό παζάρι και όλα δείχνουν πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις.