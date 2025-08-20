«Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Κώστας Τσιμίκας»

Η Μαρσέιγ κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, ο οποίος μετράει 41 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, μπορεί να ανήκει στη Λίβερπουλ, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται πλέον στα πλάνα του συλλόγου.

Ο 29χρονος άσος αποτέλεσε τη βασική «εναλλακτική λύση» του Άντι Ρόμπερτσον την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, παρ’ όλα αυτά, με την άφιξη του Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος κόστισε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ στους «Reds», ο Τσιμίκας έχει βρεθεί ακόμα πιο πίσω στις επιλογές του Σλοτ.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, ο Έλληνας μπακ αναζητά πλέον μια νέα ποδοσφαιρική στέγη. Η Μαρσέιγ, από την πλευρά της, θεωρεί πως το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο επιθετικό πλάνο του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι και θέλει να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.