A Bola: «Έκανε πίσω για Σάντσες ο Παναθηναϊκός, πάει στην Τραμπζονσπόρ»

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως αποσύρθηκε από την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος οδεύει πλέον ολοταχώς στην Τραμπζονσπόρ.

Το «Τριφύλλι» έφτασε πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, όμως τα δεδομένα πλέον άλλαξαν και όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος χαφ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν με την φανέλα της Τραμπζονσπόρ.

Η «A Bola» αναφέρει χαρακτηριστικά πως το «Τριφύλλι» έκανε τελικά πίσω μετά από μια νέα αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του, με την τουρκική ομάδα να κάνει... μπάσιμο και να καλύπτει το 40% του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή για να τον φέρει στην Τραπεζούντα.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή βρέθηκε στην Τουρκία για να επισπεύσει τις διαδικασίες, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής να βρίσκεται προ των πυλών.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο πρώην μέσος της Μπενφίκα βρέθηκε κοντά στο να συνεργαστεί ξανά με τον Ρούι Βιτόρια στον Παναθηναϊκό, όμως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τραμπζονσπόρ.

Και μέσα σε λίγες ώρες… όλα άλλαξαν. Ο Ρενάτο Σάντσες δεν θα παραχωρηθεί τελικά δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν στον Παναθηναϊκό, όπου ο μέσος θα είχε την ευκαιρία να ξαναδουλέψει με τον Ρούι Βιτόρια – όπως είχε συμβεί στην Μπενφίκα – αλλά στην Τραμπζονσπόρ της Τουρκίας, όπως επιβεβαίωσε η A BOLA, μετά και τη σχετική πληροφορία της L’Équipe για την προσέγγιση του παίκτη με τον τουρκικό σύλλογο.

Η ομάδα της Τραπεζούντας «μπήκε δυνατά» για να κλείσει τη συμφωνία και πήρε το προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο ελληνικός σύλλογος έκανε πίσω στις προθέσεις του για τον Ρενάτο, μετά από νέα αξιολόγηση του περίπλοκου ιστορικού τραυματισμών του ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ελληνικό Τύπο, η Τραμπζονσπόρ έδειξε διατεθειμένη να καλύψει το 40% του μισθού του Ρενάτο Σάντσες – περίπου 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο – και θα εξασφαλίσει επιπλέον προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 9 εκατ. ευρώ για τον Πορτογάλο μέσο. Η παρουσία του Ζόρζε Μέντες, μάνατζερ του παίκτη, στην Τραπεζούντα φέρεται να ήταν καθοριστική για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Την περασμένη σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες είχε δοθεί δανεικός από την Παρί στη Μπενφίκα. Αγωνίστηκε σε 21 ματς (σκοράροντας ένα γκολ) με τους «αετούς», οι οποίοι αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την προγραμματισμένη οψιόν αγοράς των 10 εκατ. ευρώ».