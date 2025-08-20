Και στο πέρασμα τους… τρέμει όλη η γη!

Στα πρόσωπα του «Ντέλια» και του «Ζαφ», ο ΠΑΟΚ βρίσκει δύο σπουδαία σύμβολα ανεκτίμητης αξίας. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος...

«Μπορείς να κόψεις, όλα τα λουλούδια, μα δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει». Η διαχρονική φράση αποδίδεται στον νομπελίστα Χιλιανό ποιητή, Πάμπλο Νερούδα, ο οποίος εκτός από σπουδαίος φιλειρηνιστής, πίστευε όσο τίποτα στην ανθρώπινη δύναμη.

Το πεπρωμένο δεν είναι κάτι αόρατο και αναπόφευκτο. Μορφοποιείται, αλλάζει, διαμορφώνεται από την ανθρώπινη βούληση. Την ανθρώπινη θέληση. Την ανθρώπινη προτίμηση.

Μπορείς να απειλήσεις, να φοβερίσεις, να εγκλωβίσεις κάποιον. Μπορείς να τον φυλακίσεις, να τον κρατήσεις σιδεροδέσμιο, να τον τυλίξεις σε μια κόλλα χαρτί γεμάτη νομικούς όρους.

Μπορείς, μα όχι για πάντα, όπως ίσως να πίστευε ο πρόεδρς της Σλάβια Πράγας.

Στην αρχή έμοιαζε με όνειρο θερινής νυκτός. Κάτι ανέφικτο. Κάτι μη ρεαλιστικό. Κάτι ανούσιο ακόμα και να το συζητάς.

Άρχισε ως ένα δειλό φλερτ. Εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα. Και καταλήγει σε μία σχέση που ο ένας δεν μπορεί να ζήσει δίχως τον άλλον, μετρά τα δευτερόλεπτα μέχρι να βρεθεί κοντά του!

Θα μπορούσε να διαλέξει όποια ομάδα της Ευρώπης θέλει. Από οποιοδήποτε πρωτάθλημα θέλει. Τόσο καλός είναι. Τόσο καλός μπορεί να γίνει.

Θα μπορούσε να περιμένει να βγει φέτος στην βιτρίνα του Champions League, το απόλυτο διαβατήριο για μία μεγάλη μεταγραφή.

Να περιμένει την πρόσκληση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κι εκείνος, σχεδόν ανεξήγητα, βροντοφώναξε με κάθε τρόπο, σχεδόν εμμονικά στην διοίκηση της Σλάβια: «Θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ! Τώρα!».

Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς τι έκανε τον Δικέφαλο να ξετρελαθεί μαζί του και να κάνει μία ακραία οικονομική υπέρβαση για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Ζαφείρης είναι ένα γοητευτικός, σχεδόν ερωτεύσιμος παίκτης. Νέος, ελπιδοφόρος, μπαλάτος, γεμάτος ενέργεια, εντάσεις, πνευμόνια. Ένας «σκύλος» στα χαφ, που δεν αφήνει απάτητο κανένα εκατοστό του γηπέδου. Ένας εκκολαπτόμενος σταρ που έχει ό,τι χρειάζεται για να φτάσει στο τοπ επίπεδο.

Τι μπορεί, όμως, να έκανε τον Δικέφαλο να μοιάζει με γη της Επαγγελίας για τον Χρήστο Ζαφείρη; Τι μπορεί να τον έκανε να λέει πως είναι «εδώ ή πουθενά»;

Δεν ήταν ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, ούτε γέννημα-θρέμμα Μακεδόνας ή Πόντιος. Δεν μεγάλωσε στην Νορβηγία με εικόνες ή ήχους από την Τούμπα, ούτε φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια ότι θα παίξει από τόσο μικρός στην χώρα που γεννήθηκε.

Τότε, τι;

Η κίνηση αυτή δεν είναι μία απλή μεταγραφή, είναι μία δήλωση. Ένα statement του Ιβάν Σαββίδη, ολόκληρου του οργανισμού του ΠΑΟΚ, πως ακόμα κι αν κόψεις όλα τα λουλούδια, δεν μπορείς να εμποδίσεις τον ερχομό της άνοιξης.

Με υποδειγματικούς χειρισμούς, καίριες στρατηγικές κινήσεις, ανθρώπινη προσέγγιση και ενδιαφέρον, μα και μπόλικο χρήμα έκαναν τον 22χρονο μέσο να νιώθει… πετσί. Να νιώθει οπαδός, πολύ πριν φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα.

Μα, σε όλο αυτό, υπήρξε και κάτι άλλο. Η καταλυτική παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος λειτούργησε ως μαγνήτης για να μπουν όλα τα κομμάτια στην θέση τους.

Ακούγεται ρομαντικό, αθώο, αφελές, αλλά στην περίπτωση τους κάπως έτσι είναι.

Δύο τσακαλάκια, δύο αλανάκια που κατά βάθος γουστάρουν περισσότερο από κάθε τι να παίζουν (καλή) μπάλα, «ψήθηκαν» να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γράψουν την ιστορία (τους) από την αρχή.

Η προσωπική τους επαφή, η σχέση τους, η κοινή τους ποδοσφαιρική γλώσσα δημιουργεί μία ιστορική ποδοσφαιρική συγκυρία.

Δεν έχει σχέση με νίκες, με τρόπαια, με ευρωπαϊκές πορείες. Δύο παίκτες δεν μπορούν να εγγυηθούν τίποτα από όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο.

Σημειολογικά, στα πρόσωπα του «Ντέλια» και του «Ζαφ» ο ΠΑΟΚ βρίσκει δύο σπουδαία σύμβολα ανεκτίμητης αξίας.

Δύο μικρούς μάγους, οικουμενικής αποδοχής. Δύο παίκτες παγκόσμιας κλάσης στο prime τους, που θα ντύσουν την ιστορία του και θα γεννήσουν αμέτρητους νέους οπαδούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Δύο παιδιά που, εντέλει, απέρριψαν τα πάντα για να βρίσκονται εδώ. Διότι το επέλεξαν. Επέλεξαν να φορέσουν τα ασπρόμαυρα, διότι αυτό γουστάρουν αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε τι άλλο.

Πως αποτιμάται αυτό;

Μπορεί να αποτιμάται με 10+2 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ από τον ΠΑΟΚ για μεταγραφή και από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα για Έλληνα παίκτη.

Μπορεί και περισσότερα. Μπορεί, όμως, και να μην μπορεί να αποτιμηθεί με λεφτά.

Διότι κάτι τέτοιες ποδοσφαιρικές συγκυρίες είναι ανεκτίμητες. Πιθανώς έχουν προεκτάσεις που δεν είναι ορατές αυτή τη στιγμή.

Θαρρεί κανείς προφητικά, ο Ιβάν Σαββίδης οριοθέτησε τον φετινό στόχο μιλώντας μπροστά σε όλους τους παίκτες στο χορτάρι της Τούμπας. λέγοντας: «Φέτος είναι τα 100 χρόνια και σίγουρα εγώ δεν περιμένω θαύμα, αλλά θέλω όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυτό το θαύμα. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της φετινής σεζόν».

Ένα θαύμα που αρχίζει να μορφοποιείται σαν ψηφιδωτό πολλών μικρών θαυμάτων, που συνέβησαν σε ένα τρίμηνο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ νιώθεις ότι έζησε 100 καλοκαίρια σε ένα!

ΥΓ: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βαγγέλη, ο οποίος έφτιαξε ένα υπέροχο εικαστικό, το οποίο κλέβει την παράσταση ό,τι λέξεις κι αν επιλέξεις για να το «ντύσεις».