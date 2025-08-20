Με την θεά Αθηνά το γραφικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο γραφικό ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ.

Το «Τριφύλλι» έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου και στο κομμάτι των social media, δημοσιεύοντας από την περσινή σεζόν πάρα πολύ όμορφα γραφικά ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Ένα τέτοιο δημοσίευσαν οι «πράσινοι» και ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με την θεά Αθηνά να έχει την... τιμητική της.

Συγκεκριμένα, εμφανίζεται η μορφή της πάνω από τον βράχο της Ακρόπης, σαν μια άγρυπνη φρουρός της πόλης, με την οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένος ο Παναθηναϊκός.

Δείτε την ανάρτηση: