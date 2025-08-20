Πώς προσεγγίζει η Ριέκα τον ΠΑΟΚ: Ο... φευγάτος Γιάνκοβιτς και η πιθανή ενδεκάδα του Τζάλοβιτς

Η Ριέκα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (21/8, 21.45) σε μια αναμέτρηση που παρουσιάζει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τους Κροάτες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον Δικέφαλο παρά τις σημαντικές απουσίες που ταλαιπωρούν την ομάδα.

Αποστολή στην Κροατία

Ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, βλέπει τις επιλογές του να περιορίζονται, γεγονός που επηρεάζει τον πλάνο του για την πρώτη «μάχη».

Η πρώτη γνωστή απουσία αφορά τον Άντε Όρετς, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω καρτών και δεν υπολογίζεται εδώ και μέρες. Η απουσία του στο δεξί άκρο της άμυνας αναγκάζει τον Τζάλοβιτς να προσαρμόσει τη διάταξη, με τον Λασίτσκας να αναλαμβάνει τη θέση του. Αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή παραμένει ο Νίκο Γιάνκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Φενερμπαχτσέ. Η συμμετοχή του σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι παραμένει αβέβαιη, καθώς ο Μαυροβούνιος προπονητής πρέπει να εκτιμήσει αν ο παίκτης είναι σε θέση να ανταποκριθεί πνευματικά και σωματικά.

Σταθερά εκτός παραμένει ο τραυματίας Σκόριτς, ο οποίος δεν βρίσκεται ούτε στη λίστα της UEFA για το παιχνίδι, ενώ μια ακόμη απώλεια προστέθηκε πρόσφατα με τον Ντόμινικ Γιάνκοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε φέτος από το Μόντρεαλ, έχει αγωνιστεί ελάχιστα με τη Ριέκα και θα απουσιάσει λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής για τη σημερινή αναμέτρηση.

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τον Τζάλοβιτς, ο οποίος καλείται να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική Ριέκα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις. Στην άμυνα, η βασική διάταξη αναμένεται να περιλαμβάνει τον Ζλόμισλιτς κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαϊστόροβιτς και Ράντελιτς να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο των στόπερ. Στα άκρα, ο Ντέβετακ θα καλύψει το αριστερό και ο Λασίτσκας το δεξί.

Στη μεσαία γραμμή, ο Τιάγκο Ντάντας προβλέπεται να ξεκινήσει βασικός, έχοντας δίπλα του τον Πέτροβιτς, ο οποίος είναι «φρέσκος» μετά τη μη συμμετοχή του στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Ντινάμο λόγω τιμωρίας δύο αγωνιστικών. Ο Γιάνκοβιτς παραμένει ερωτηματικό, δεδομένης της επικείμενης μετακίνησής του στην Τουρκία.

Στην επίθεση, οι Κροάτες αναμένεται να παραταχθούν με τριάδα πίσω από τον επιθετικό. Δεξιά θα παίξει ο Εντοκίτ, στον άξονα ο Φρουκ και αριστερά ο Ρουκάβινα. Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν, ότι θα ξεκινήσει ο Γιούριτς, ο οποίος αποτελεί την πιο σταθερή επιλογή στο σκοράρισμα για τη Ριέκα. Η συμμετοχή του είναι κρίσιμη για τις ελπίδες της ομάδας να δημιουργήσει φάσεις και να απειλήσει την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Παρά τις απουσίες και τα προβλήματα, η Ριέκα αναμένεται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Οι Κροάτες γνωρίζουν ότι κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποβεί καθοριστική απέναντι στον Δικέφαλο, τον οποίο εξήρε ο Τζάλοβιτς, μιλώντας στο SDNA!