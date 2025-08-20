Βρήκε προπονητή η Λαμία και... τρέχει!

Στο πρόσωπο του Απόστολου Παπανικολάου, ενός «πιστού στρατιώτη», ανέθεσε την τεχνική ηγεσία ο σύλλογος της Φθιώτιδας που θα συμμετάσχει στην Γ' Εθνική τελικά μετά τον υποβιβασμό από τη Super League 1.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΣ Λαμία για τον νέο προπονητή και το τετραμελές επιτελείο του, με τον χρόνο να μην είναι «σύμμαχος», καθώς πλησιάζουν οι ημερομηνίες για την έναρξη της Γ' Εθνικής (13-14/9) και του Κυπέλλου Ερασιτεχνών (6-7/9):

«Ο ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει ότι προπονητής της ομάδας μας για τη σεζόν 2025-2026 στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής θα είναι ο Απόστολος Παπανικολάου.

Ο κύριος Παπανικολάου ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α, ήταν τα τελευταία 10 χρόνια Επικεφαλής των τμημάτων Υποδομών της ΠΑΕ Λαμία στη Super League 1 και τη Super League 2 και προπονητής της Κ19 του συλλόγου, ενώ έχει διατελέσει στις δύο μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες Βοηθός Προπονητή της Α΄ ομάδας της Λαμίας και της Καλλονής. Επίσης στο παρελθόν έχει προπονήσει την ομάδα της Ιστιαίας και τον ΠΑΣ Λαμία με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής κερδίζοντας την άνοδο στη Γ΄ Εθνική κατηγορία τη σεζόν 2012-2013.

Οι άμεσοι συνεργάτες του προπονητή θα είναι:

Βοηθός Προπονητή: Γιώργος Ζαχαρόπουλος ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομών της Λαμίας στη Super League 1.

Γυμναστής: Βασίλης Ευαγγελίου ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης στην ΠΑΕ Λαμία στη Super League 1, ενώ έχει εργαστεί και ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομών της Λαμίας στη μεγάλη κατηγορία.

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Ανδρέας Ποσειδώνας Μωράτης, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA C και στο παρελθόν έχει εργαστεί στη σουηδική SKOVDE FC, αλλά και σε ΑΟ Στυλίδας, Προμηθέα Στυλίδας και Νίκη Αγίας Παρασκευής.

Επίσης φροντιστής της ομάδας θα είναι ο Βαγγέλης Υφαντής

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους».