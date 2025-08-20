Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Καλάμπρια με τη Σαμσουνσπόρ, εκτός λίστας ο Γεντβάι (vid)!

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται αύριο την Σαμσουνσπόρ για το πρώτο ματς των Play-Offs του Europa League, με το σύνολο του Ρουί Βιτόρια να ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του.
Το «παρών» στο Κορωπί έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, προκειμένου να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και να δείξει έμπρακτα την στήριξή του.
Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την λίστα της για τα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Καλάμπρια, επιστρέφει ο Μπακασέτας και απουσιάζει ο Γεντβάι, όπως άλλωστε σας είχαμε ενημερώσει από το βράδυ της Κυριακής.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.
Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».
Δείτε βίντεο από την προπόνηση: