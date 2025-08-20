Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Καλάμπρια με τη Σαμσουνσπόρ, εκτός λίστας ο Γεντβάι (vid)!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ματς με την Σαμσουνσπόρ, με τον Καλάμπρια να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα για τα παιχνίδια με τους Τούρκους αντί του Γεντβάι, όπως είχε αποκαλύψει το SDNA.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται αύριο την Σαμσουνσπόρ για το πρώτο ματς των Play-Offs του Europa League, με το σύνολο του Ρουί Βιτόρια να ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του.

Το «παρών» στο Κορωπί έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, προκειμένου να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και να δείξει έμπρακτα την στήριξή του.

Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την λίστα της για τα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Καλάμπρια, επιστρέφει ο Μπακασέτας και απουσιάζει ο Γεντβάι, όπως άλλωστε σας είχαμε ενημερώσει από το βράδυ της Κυριακής.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».

Δείτε βίντεο από την προπόνηση: