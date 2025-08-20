Ράις: «Δυνατός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, να παίξουμε χωρίς φόβο απέναντί του»

Ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ράις, μίλησε για το ματς του ΟΑΚΑ και εξήγησε ότι οι Τούρκοι θα παίξουν χωρίς φόβο για να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός των Τούρκων εξήγησε πως ο σύλλογός του θα παίξει χωρίς φόβο και θα προσπαθήσει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε στην ομαδικότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία αυτή τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας δυνατός αντίπαλος και όλα μπορούν να αλλάξουν σε κάθε αγώνα. Ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να είμαστε εδώ, αλλά για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρά τις αλλαγές στην ομάδα, είμαστε στο σωστό δρόμο. Η δύναμή μας, αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η ομαδική μας εργασία και η ενότητα που έχουμε επιτύχει.

Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο εναντίον του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση».

Τους ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας εκπροσώπησε ο Ζεκί Γιαβρού, που είπε:

«Ήρθαμε εδώ με περηφάνια, ευτυχία για να εκπροσωπήσουμε την κοινότητά μας και τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά και εμείς δεν είμαστε εύκολοι στόχοι.

Κανένας αγώνας δεν μπορεί να κερδηθεί, αν δεν παίξουμε στο γήπεδο. Πολλοί, ίσως, πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στους αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ, όμως, εμείς θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον κόσμο του».