ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για την Κροατία με φόντο τη «μάχη» απέναντι στη Ριέκα (pics)

Με πτήση τσάρτερ αναχώρησε για την Κροατία η αποστολή του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης «μάχης» με τη Ριέκα για τα playoffs του Europa League.

Με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ καθώς και με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, η ασπρόμαυρη αποστολή αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τη Ριέκα.

Εκτός έμεινε ο Τάισον καθώς και οι Πέλκας - Σορετίρε, που αποτελούν δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους, με τον προπονητή του Δικεφάλου να ανοίγει τα χαρτιά του το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8).