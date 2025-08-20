ΠΑΟΚ: Αναχώρησε για την Κροατία με φόντο τη «μάχη» απέναντι στη Ριέκα (pics)

Με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ καθώς και με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, η ασπρόμαυρη αποστολή αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τη Ριέκα.
Εκτός έμεινε ο Τάισον καθώς και οι Πέλκας - Σορετίρε, που αποτελούν δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους, με τον προπονητή του Δικεφάλου να ανοίγει τα χαρτιά του το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8).
