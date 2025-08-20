Πρόεδρος Μαρσέιγ: «Έπρεπε να πάρουμε μέτρα για Ραμπιό και Ρόου»

Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, μίλησε στο AFP για την απόφαση της ομάδας να απομακρύνει τους ποδοσφαιριστές Αντριάν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου, μετά από ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση ήταν «εξαιρετικά σοβαρή και ακραία».

Η ένταση σημειώθηκε αμέσως μετά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Ρεν στην πρεμιέρα της Ligue 1, την Παρασκευή 15 Αυγούστου. Ο Λονγκόρια υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά των δύο παικτών στα αποδυτήρια ήταν «μη αποδεκτή» και ότι η απόφαση της ομάδας να τους απομακρύνει ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνοχής και της πορείας της σεζόν.

«Έπρεπε να πάρουμε μέτρα μετά από ένα γεγονός που ξεπέρασε τα όρια, όπως θα συνέβαινε σε κάθε οργανισμό», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εμπειρία τόσο του προπονητή Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι όσο και του παίκτη Μεντί Μπενάτια καθιστά σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν έχει προηγούμενο στα αποδυτήρια.

Ο Λονγκόρια έκλεισε αναφέροντας ότι η κατάσταση με έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της προηγούμενης σεζόν είναι επώδυνη για τον σύλλογο και τονίζει ότι η Μαρσέιγ πλήττεται από ένα περιστατικό που είναι άγνωστο στον κόσμο του ποδοσφαίρου.