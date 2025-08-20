Ένα γκολ χρειάστηκε η Athens Kallithea (Μαυρίας 41') για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Καμπανιακού στη Χαλάστρα και να προχωρήσει στο Κύπελλο

Καμπανιακός και Athens Kallithea ρίχτηκαν στη μάχη του κυπέλλου, με στόχο ένα εισιτήριο στο League Phase.

Οι δύο ομάδες θεωρούνταν δεδομένο πως έχουν ως προτεραιότητα το πρωτάθλημα, όμως πάντα ο θεσμός του κυπέλλου φαντάζει δελεαστικός για όλους και θα διεκδικούσαν τις πιθανότητες τους για έξτρα διάκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε νωθρά, με τις δύο ομάδες να παίζουν περισσότερο προσεκτικά, παρά επιθετικά, με τους φιλοξενούμενους όμως να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Το ημίχρονο έδειχνε να κυλά στο 0-0, όμως ο Πανάγου με ωραία κίνηση από τα δεξιά σέντραρε, οι κόντρες έφεραν τη μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μαυρία να σκοράρει ουσιαστικά πάνω από τη γραμμή για το 0-1.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν έκρυβε συγκινήσεις, με τον Καμπανιακό να προσπαθεί να αποκτήσει ρυθμό, όμως τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τα σκήπτρα της αναμέτρησης. Το τελικό 0-1 έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση στην Athens Kallithea αφήνοντας τον Καμπανιακό να επικεντρωθεί στην διοργάνωση του πρωταθλήματος.

Καμπανιακός: Κασσαπίδης, Παπαστεργιανός, Παπακωνσταντίνου, Χατζηκυριάκος, Ντουμάνης, Καθάριος, Σαρβανίδης, Πολύζος, Καθάριος, Γαρύφαλος, Ρόβας

Athens Kallithea: Παπαδόπουλος, Πανάγου, Μαυρίας, Γρίβας, Σωτηράκος, Γκολφίνος, Μεταξάς, Φροσύνης, Σαταριάνο, Γκέζος, Ντεντάκης