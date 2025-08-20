Τραγωδία για τον Εντιαγέ της Άντερλεχτ: Ο μικρότερος αδερφός του πνίγηκε σε παραλία!

Μια οικογενειακή τραγωδία έρχεται να χτυπήσει τον 23χρονο αμυντικό της Άντερλεχτ Μούσα Εντιαγέ, καθώς ο μικρότερος αδερφός του, πνίγηκε σε παραλία της Σενεγάλης!

Όπως αναφέρουν βελγικά ΜΜΕ ο Εντιαγέ μόλις έλαβε τα τραγικά νέα αναχώρησε για την πατρίδα του και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον Μπέσνικ Χάσι για τον αγώνα της Πέμπτης (21/8) με την ΑΕΚ.

Στο Βέλγιο, επικαλούμενοι πληροφορίες από την Σενεγάλη, αναφέρουν πως ο μικρός αδερφός του ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ πνίγηκε ενώ είχε πάει στην παραλία την περασμένη Κυριακή.

Αμέσως η Άντερλεχτ έδωσε άδεια στον Εντιαγέ για να μεταβεί στην πατρίδα του και να βρίσκεται μαζί με την οικογένεια του σε αυτό το δράμα που περνούν, με την βελγική ομάδα να βγάζει και ανακοίνωση υποστήριξης, αναφέροντας:

«Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος».

Να θυμίσουμε επίσης, πως η Άντερλεχτ θα υποδεχθεί την Πέμπτη την ΑΕΚ χωρίς τον τραυματία Γιαν Κάρλο Σίμιτς.

Ο Εντιαγέ, που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ αλλά και του στόπερ, δεν είναι από τις βασικές επιλογές του Μπέσνικ Χάσι, έχοντας τρεις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ως τώρα φέτος.