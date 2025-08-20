ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη - Ντεσπόντοφ στη Ριέκα, απρόοπτο με Πέλκα - Σορετίρε!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι το νέο πρόσωπο της ασπρόμαυρης αποστολής για τη Ριέκα, μέσα και ο Ντεσπόντοφ. Εκτός έμεινε ο Πέλκας λόγω ενοχλήσεων στη μέση καθώς και ο Σορετίρε!

Έτοιμοι για Κροατία. Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ριέκα, με στόχο να κάνει βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν το μεγάλο παιχνίδι, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν προπoνήθηκε, όπως κι ο Σόλα Σορετίρε που δέχθηκε μία κλωτσιά στην προπόνηση. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον Τάισον, που δούλεψε ατομικά, δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον επικείμενο αγώνα.

Από την άλλη, νέο πρόσωπο στην ασπρόμαυρη αποστολή είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα στην Κροατία, αν και μετρά λίγες προπονήσεις στα πόδια του, όπως αντίστοιχα και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού!

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα αποτελείται από τους:

Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας, Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Τσοπούρογλου, Ντεσπόντοφ , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Γιακουμάκης , Τσάλοβ, Μύθου.