Μόντριτς: «Η Ρεάλ πήρε τη σωστή απόφαση να δώσει το 10 στον Μπαπέ»

Ο Κροάτης θρύλος της «Βασίλισσας» μίλησε για την απόφαση του συλλόγου να παραχωρήσει τον εμβληματικό αριθμό στον Κιλιάν Μπαπέ, τονίζοντας πως πρόκειται για τη σωστή επιλογή.

«Το 10 είναι πολύ ξεχωριστό. Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να το δώσει στον Μπαπέ και πιστεύω ότι πήρε τη σωστή απόφαση. Ο Κιλιάν είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι φίλος μου. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση αυτή τη χρονιά και είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μόντριτς.

Ο Κροάτης μέσος, που φόρεσε το «10» της Ρεάλ από το 2017, κατέκτησε τα πάντα με τη φανέλα της και έγινε σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή του συλλόγου. Πλέον, παραδίδει τη «σκυτάλη» στον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της νέας εποχής.

Η στάση του Μόντριτς δεν αποτελεί έκπληξη. Από την πρώτη στιγμή που ο Μπαπέ φόρεσε τα λευκά, ο Κροάτης έσπευσε να τον αγκαλιάσει, χτίζοντας μια σχέση σεβασμού και φιλίας.