Μπόνιτς στο SDNA: «Ξεχωρίζει για την ομαδικότητα η Ριέκα - Φαβορί ο ΠΑΟΚ για την πρόκριση»

Ο Κροάτης τεχνικός, Μάριο Μπόνιτς, βάζει στο…μικροσκόπιο την ομάδα που βρίσκει στο δρόμο του ο Δικέφαλος του Βορρά στα play offs του Europa League.

Ώρα Europa League για τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετρά αντίστροφα για την…μάχη No1 με την Ριέκα το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στο «Stadion Rujevica» και στοχεύει στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα το SDNA επικοινώνησε με τον Κροάτη τεχνικό, Μάριο Μπόνιτς (φωτ.) που παρότι ζει μόνιμα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, παραμένει - διαχρονικά - άριστος γνώστης του ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι στη χώρα του.

«Η Ριέκα προέρχεται από μια φανταστική σεζόν στην οποία κατάφερε να κάνει το νταμπλ. Το άξιζε 100% κι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κακή κατάσταση στην οποία βρέθηκαν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Χάιντουκ Σπλιτ.

Από την ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται αξιόλογες μονάδες στο ρόστερ της.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, Τόνι Φρουκ (φωτ.) και ο 23χρονος επιτελικός μέσος, Νίκο Γιάνκοβιτς που αποτελεί στόχο της Φενέρμπαχτσέ είναι δύο παίκτες από τους οποίους κερδίζει πολλά.

Πρόκειται για μια ομάδα που δίνει έμφαση στην αποτελεσματική αμυντική λειτουργία της. Διακρίνεται για την ομαδικότητά της και δεν βασίζεται στις ατομικές ενέργειες των παικτών της.

Κανείς δεν περίμενε πέρυσι πως ο τεχνικός Ράντομιρ Τζάλοβιτς θα καταφέρει να την οδηγήσει στην κατάκτηση του νταμπλ.

Με την Σέλμπουρν παρότι έχασε στο πρώτο παιχνίδι με 2-1 στην έδρα της, πέτυχε την ανατροπή (1-3) στη ρεβάνς και προκρίθηκε δίκαια στα play offs του Europa League.

Η έδρα της είναι…καυτή και εισπράττει την θερμή υποστήριξη των οπαδών της που γεμίζουν το γήπεδο.

Πλεονεκτεί έναντι του ΠΑΟΚ στο γεγονός πως έχει δώσει περισσότερα επίσημα παιχνίδια, ωστόσο προσωπικά θεωρώ τον ΠΑΟΚ φαβορί για την πρόκριση».