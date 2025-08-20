Η επιμονή του ΠΑΟΚ, η θέληση του Χρήστου Ζαφείρη να συνεχίσει στον «Δικέφαλο» και η δυσθεώρητη για τα ελληνικά δεδομένα οικονομική προσφορά του Ιβάν Σαββίδη ανάγκασαν τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας και σκληρό διαπραγματευτή, Γιάροσλαβ Τβρντικ να κάνει πίσω.
Ο ΠΑΟΚ έδειξε με κάθε τρόπο την επιθυμία του να γίνει το deal. Με συντονισμένες ενέργειες, δίχως να διαρρεύσει το παραμικρό ξεκίνησε τις τελευταιες μέρες νέο κύκλο επαφών με την ομάδα της Πράγας προσφέροντας ένα ποσό το οποίο φτάνει στα 12 εκατ. ευρώ (10+2), το οποίο συνιστά την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή και την δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η Σλάβια προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις των οπαδών της, αλλά και επιπρόσθετα επειδή δεν έχει καταλήξει σε αντικαταστάτη ανάλογης ποιότητας με τον «Ζαφ» έθεσε ως όρο να μετακομίσει ο διεθνής άσος στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο.
Και μπαμ και μπουμ: Deal ΠΑΟΚ-Σλάβια και ο Ζαφείρης στην Τούμπα από 1η Γενάρη!
