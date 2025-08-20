Στην Αθήνα για το ματς με το «Τριφύλλι» η Σαμσουνσπόρ (pic)

Οι «πράσινοι» υποδέχονται αύριο την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με την αποστολή της τουρκικής ομάδας να φτάνει πριν από λίγο στην Αθήνα.
Στις 18:30 θα λάβει χώρα η συνέντευξη Τύπου του συλλόγου της Σαμψούντας, όπου θα μιλήσουν ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής της, ενώ μισή ώρα μετά οι Τούρκοι θα προπονηθούν στο ΟΑΚΑ.
Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς θα λάβει χώρα την επόμενη Πέμπτη (28/8), όταν και θα κριθεί ποια ομάδα θα μπει στην League Phase του Europa League.
Samsunspor, Panathinaikos karşılaşması için Atina'da. pic.twitter.com/TZHx5vj6uz— Yeni Açık (@yeniacikcom) August 20, 2025