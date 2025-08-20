Στην Αθήνα για το ματς με το «Τριφύλλι» η Σαμσουνσπόρ (pic)

Η ομάδα της Σαμσουνσπόρ βρίσκεται στην Αθήνα, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με το «Τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται αύριο την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με την αποστολή της τουρκικής ομάδας να φτάνει πριν από λίγο στην Αθήνα.

Στις 18:30 θα λάβει χώρα η συνέντευξη Τύπου του συλλόγου της Σαμψούντας, όπου θα μιλήσουν ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής της, ενώ μισή ώρα μετά οι Τούρκοι θα προπονηθούν στο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς θα λάβει χώρα την επόμενη Πέμπτη (28/8), όταν και θα κριθεί ποια ομάδα θα μπει στην League Phase του Europa League.