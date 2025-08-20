Από την Τσέλσι στην δεύτερη κατηγορία της Πολωνίας!

Αυτός που κάποτε χαρακτηρίστηκε ως «νέος Κακά» υπέγραψε με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην Πολωνία.

Είναι ακόμα 31, όμως είναι ένας κανονικός γυρολόγος. Η Τσέλσι τον απέκτησε το 2012 ως τον «νέο Κακά», όμως ο Λούκας Πιασόν ποτέ δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τον θόρυβο που έγινε γύρω από το όνομα του.

Ατελείωτοι δανεισμοί και περάσματα σε ένα σωρό ομάδες και χώρες (Μάλαγα, Φίτεσε, Φρανκφούρτη, Ρέντινγκ, Φούλαμ, Κιέβο Βερόνα, Ρίο Άβε, Μπράγκα, Μποταφόγκο, Άβες) και τώρα το απόλυτο ναδίρ.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με την πολωνική Βιέτσιστα Κρακοβίας, ομδα δεύτερης κατηγορίας, όπου θα κολλήσει πιθανώς τα τελευταία του ένσημα.