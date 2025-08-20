«Πάτησε» Βρυξέλλες η ΑΕΚ για την πρώτη μάχη με την Άντερλεχτ - Τα δεδομένα για την ενδεκάδα (pics)

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η ΑΕΚ για την μάχη της Πέμπτης (21/8) με την Αντερλεχτ. Η Ενωση, «πάτησε» στο Βέλγιο και προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα των πλεί οφ του UEFA Conference League...

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. στοχεύει να φύγει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από το Lotto Park προκειμένου να κάνει το πρώτο βημα εν όψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει την αλλη Πέμπτη στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Αγωνιστικά, υπάρχει η γνωστή απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα ο οποίος ταλαιπωρείται από μυικό τραυματισμό και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Μάλιστα, τη θέση του Αργεντινού μέσου στην ευρωπαϊκή λίστα θα πάρει ο Νίκλας Ελίασον που θα είναι κανονικά διαθέσιμος, ταξίδεψε στο Βέλγιο και μάλιστα στις δοκιμές που έγιναν μεσοβδόμαδα είχε κι αυτός θέση ως εναλλακτική στη γραμμή κρούσης κάτι που σημαίνει πως ο προπονητής τον υπολογίζει. Όσον αφορά τον άξονα, το κενό του Περέιρα θα καλυφθεί από τον Ραζβάν Μαρίν που θα παίξει ως εσωτερικός μέσος μαζί με τον Πινέδα, ενώ ο Μάνταλος θα επανέλθει στον ρόλο του deep lying playmaker. Ολα αυτά με δεδομένο πως θα δούμε ρόμβο διότι πρέπει να πούμε πως ο Νίκολιτς στις προπονήσεις έχει δοκιμάσει και 4-2-3-1...

Αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη λοιπόν και ο Νίκολιτς παρατάξει την ΑΕΚ με ρόμβο, θα δούμε τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Στον άξονα, όπως προείπαμε, θα είναι ο Μάνταλος μπροστά από τα στόπερ και οι Μαρίν-Πινέδα μπροστά του, ενώ στην επίθεση Κοϊτά και Κουτέσα θα πλαισιώνουν τον Ζίνι. Σε περίπτωση τώρα που ο Νίκολιτς επιλέξει ως διάταξη το 4-2-3-1, τότε Πινέδα και Μαρίν λογικά θα λειτουργήσουν ως δίδυμο στα χάφ, με τους Κοϊτά και Κουτέσα στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ενώ ο Μάνταλος θα είναι πίσω από τον Ζίνι. Προφανώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί και κάποια έκπληξη σε πρόσωπα με δεδομένο πως ο Μάρκο Νίκολιτς… συνηθίζει να το κάνει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σέρβος τεχνικός τακτικά έχει προετοιμάσει καλά την ομάδα του και θέλει να δει να ακολουθείται το πλάνο στο 100% και με απόλυτη συγκέντρωση προκειμένου η ΑΕΚ να κάνει το πρώτο βήμα, γνωρίζοντας το επίπεδο δυσκολίας του αντιπάλου. Στο οποίο άλλωστε, στάθηκε και στις δηλώσεις που έκανε χθες. «Περάσαμε δύο δύσκολους γύρους και τώρα παίζουμε στα play offs, απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Μια ομάδα που διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι, δίχως αμφιβολία, ο πιο δύσκολος αντίπαλος έως τώρα. Όμως, είμαστε σε καλό δρόμο, με πολύ καλή διάθεση. Είναι ξεκαθαρό σε όλους εμάς ποιο είναι το έργο μας και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε κάθε λεπτομέρεια. Νομίζω ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται τη στιγμή», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ

Θυμίζομε πως το απόγευμα στις 19:00 ωρα Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς (μαζί με έναν ποδοσφαριστή) ενώ μία ώρα αργότερα οι παίκτες της ΑΕΚ θα προπονηθούν στο Lotto Park και θα ολοκληρώσουν και την προετοιμασία τους εν όψει της μάχη της Πέμπτης (21/8) που θα ξεκινήσει στις 21:00.