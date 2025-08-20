Νέα απουσία για τη Ριέκα ενόψει ΠΑΟΚ - Εκτός και ο Γιάνκοφ

Αποστολή στην Κροατία
Τα προβλήματα στο «στρατόπεδο» των νταμπλούχων Κροατίας συνεχίζονται, με τις επιλογές του Ράντομιρ Τζάλοβιτς να μειώνονται ενόψει των αγώνων με τον Δικέφαλο.
Η απουσία του Άντε Όρετς λόγω καρτών, είναι γνωστή εδώ και μέρες, ενώ αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή θα παραμείνει ο Νίκο Γιάνκοβιτς, λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στη Φενερμπαχτσέ.
Εκτός του αγώνα αλλά και εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται ο τραυματίας Σκόριτς, ο οποίος απουσιάζει εδώ και καιρό, με τη νέα απουσία να ακούει στο όνομα Ντόμινικ Γιάνκοφ.
Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός αποτελεί φετινή μεταγραφή από την ομάδα του Μόντρεαλ, έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα με τη Ριέκα, ενώ θα λείψει και από τον αυριανό (21/8 21:45) αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ λόγω θανάτου οικογενειακού του προσώπου.
Έτσι, ο Μαυροβούνιος προπονητής έχει έναν έξτρα «πονοκέφαλο», με τον Λάσιτσκας να παίρνει τη θέση στο δεξί «άκρο» της άμυνας, ενώ ο Εντοκίτ διεκδικεί θέση βασικού στο δεξί «φτερό» της επίθεσης.
