Νέα απουσία για τη Ριέκα ενόψει ΠΑΟΚ - Εκτός και ο Γιάνκοφ

Χωρίς (και) τον Ντόμινικ Γιάνκοφ θα αγωνιστεί αύριο (21/8 21:45) η Ριέκα απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Βούλγαρο διεθνή να απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους.

Αποστολή στην Κροατία

Τα προβλήματα στο «στρατόπεδο» των νταμπλούχων Κροατίας συνεχίζονται, με τις επιλογές του Ράντομιρ Τζάλοβιτς να μειώνονται ενόψει των αγώνων με τον Δικέφαλο.

Η απουσία του Άντε Όρετς λόγω καρτών, είναι γνωστή εδώ και μέρες, ενώ αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή θα παραμείνει ο Νίκο Γιάνκοβιτς, λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στη Φενερμπαχτσέ.

Εκτός του αγώνα αλλά και εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται ο τραυματίας Σκόριτς, ο οποίος απουσιάζει εδώ και καιρό, με τη νέα απουσία να ακούει στο όνομα Ντόμινικ Γιάνκοφ.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός αποτελεί φετινή μεταγραφή από την ομάδα του Μόντρεαλ, έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα με τη Ριέκα, ενώ θα λείψει και από τον αυριανό (21/8 21:45) αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ λόγω θανάτου οικογενειακού του προσώπου.

Έτσι, ο Μαυροβούνιος προπονητής έχει έναν έξτρα «πονοκέφαλο», με τον Λάσιτσκας να παίρνει τη θέση στο δεξί «άκρο» της άμυνας, ενώ ο Εντοκίτ διεκδικεί θέση βασικού στο δεξί «φτερό» της επίθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

To SDNA στο στάδιο Ρουγιέβιτσα - Καταρρακτώδης βροχή λίγες ώρες πριν το Ριέκα-ΠΑΟΚ (pics/vids)

Ο προπονητής της Ριέκα στο SDNA: «Τι να πει κανείς για τον Κωνσταντέλια; Τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ είναι... bonus για μας» (vid)