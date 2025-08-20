Τον «τελείωσαν» από όλα τα γήπεδα!

Βαρύς ο πέλεκυς για τον 47χρονο που κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση στον επιθετικό της Μπόρνμουθ Αντουάν Σεμένιο.

Μόνο στην τηλεόραση θα ξαναδεί μπάλα, ο 47χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για ρατσιστική επίθεση στον επιθετικό της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο στην πρεμιέρα της φετινής Premier League, στην αναμέτρηση με την Λίβερπουλ στο Ανφιλντ.

Οι αστυνομικές αρχές του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να ερευνούν το περιστατικό και μέχρι να προκύψει καταδικαστική απόφαση από το δικαστήριο, ο 47χρονος δεν θα έχει δικαίωμα να μπει σε οποιοδήποτε γήπεδο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα έχει περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει σε απόσταση ενός χιλιομέτρου οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας.