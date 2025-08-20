Νέοι μπελάδες για την Άρσεναλ…

Ο Κάι Χάβερτς τραυματίστηκε στο γόνατο και οι κανονιέρηδες βγαίνουν εκ νέου στην αγορά για επιθετικό.

Μπορεί η Άρσεναλ να ξόδεψε μία μικρή περιουσία για να αποκτήσει τον Βίκτορ Γκιόκερες, όμως τα προβλήματα στην πολύπαθη γραμμή κρούσης είναι συνεχόμενα.

Ο Κάι Χάβερτς τίθεται νοκ-άουτ για άγνωστο ακόμα χρονικό διάστημα με πρόβλημα στο γόνατο και οι κανονιέρηδες βγαίνουν ξανά στην αγορά για επιθετικό, όπως αναφέρει το Athletic.

Με δεδομένο και τον σοβαρό τραυματισμό του Γκάμπριελ Ζεσούς, οι δύο εναλλακτικές για την θέση του σέντερ-φορ είναι ο Λεάντρο Τροσάρ, αλλά και ο Μίκελ Μερίνο που έπαιξε πέρσι περιστασιακά φορ, με τον Μίκελ Αρτέτα να ζητά μία ακόμα αξιόπιστη λύση, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα μπροστά.