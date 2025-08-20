Nότιγχαμ: Δικός της και ο Ντόουγκλας Λουίζ με 30 εκατομμύρια ευρώ!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωράει σε ακόμη μία σημαντική κίνηση, καθώς συμφώνησε σε όλα με την Γιουβέντους για την απόκτηση του Ντόουγκλας Λουίζ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει εντυπωσιάσει στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, «χτυπώντας» παντού με απανωτές μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις που εντυπωσιάζουν, ενώ έχει δαπανήσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ!

Ο Ντόουγκλας Λουίς αυτή τη φορά αποτελεί την νέα προσθήκη των Άγγλων, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη τα έχει βρει σε όλα με την Γιουβέντους για την απόκτηση του με ένα ποσό που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος μέσος θα ταξιδέψει εντός της ημέρας (20/8) στο Νησί, εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων με την ιταλική ομάδα και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «κόκκινους».