Ιστορία έγραψε ο Φάμπιο, έπαιξε τον 1.391ο αγώνα του και ξεπέρασε το ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον

Ο τερματοφύλακας της Φλουμινένσε, Φάμπιο, αφού πριν λίγες ημέρες (17/8) ισοφάρισε το μακροχρόνιο ρεκόρ του Άγγλου Πίτερ Σίλτον για τις περισσότερες εμφανίσεις στο ανδρικό ποδόσφαιρο (1.390), τα ξημερώματα το ξεπέρασε παίζοντας τον 1.391ο αγώνα του κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας του με 2-0 επί της Αμέρικα ντε Κάλι για το Copa Sudamericana, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Ο 44χρονος Βραζιλιάνος έχει απολαύσει μια επαγγελματική καριέρα που εκτείνεται σε 28 χρόνια, με εμφανίσεις στην ομάδα για την Ουνιάο Μπαντειράντε (30 αγώνες), τη Βάσκο ντα Γκάμα (150), την Κρουζέιρο (976) και τη Φλουμινένσε (235).

Μεταπήδησε από την Κρουζέιρο στη Φλουμινένσε το 2022 και έκτοτε έχει κερδίσει από ένα το Recopa Sudamericana και το Copa Libertadores, μαζί με δύο τίτλους, το Κύπελλο Guanabara και δύο πρωταθλήματα Ρίο Ντε Τζανέιρο.

«Έχω κάθε λόγο να ευχαριστήσω τον Θεό που μου επέτρεψε να βιώσω αυτή την ξεχωριστή στιγμή και να πετύχω αυτό το τεράστιο ορόσημο. Ήταν πολύ συγκινητικό να το βιώσω αυτό, ειδικά με την οικογένειά μου στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια των απονομών φόρων», δήλωσε ο Φάμπιο στην ιστοσελίδα της Φλουμινένσε.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση να πετυχαίνω αυτό το ρεκόρ φορώντας τη φανέλα της Φλουμινένσε, κάτι που μου άνοιξε πόρτες», πρόσθεσε.

Η Φλουμινένσε γιόρτασε το ρεκόρ του Φάμπιο με έναν φόρο τιμής στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο μετά τη νίκη της επί της Αμερικής στον επαναληπτικό αγώνα των «16» του Copa Sudamericana.

«Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να παίζουμε και να αγωνιζόμαστε για νέα επιτεύγματα σε κάθε παιχνίδι», πρόσθεσε.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, Σίλτον, ο οποίος έπαιξε μεταξύ 1966 και 1997, αναγνωρίστηκε ως ο κάτοχος του ρεκόρ για τους περισσότερους επαγγελματικούς αγώνες ανδρών, αν και το σύνολο αμφισβητείται.

Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες και ορισμένες ιστοσελίδες στατιστικών αναφέρουν ότι ο αριθμός είναι 1.390, αλλά ο ίδιος ο Σίλτον, στο X feed του, τον δίνει ως 1.387.