To SDNA στο στάδιο Ρουγιέβιτσα - Καταρρακτώδης βροχή λίγες ώρες πριν το Ριέκα-ΠΑΟΚ (pics/vids)

Το SDNA βρέθηκε στο στάδιο Ρουγιέβιτσα, όπου αύριο (21/8 21:45) ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα απέναντι στη Ριέκα για τα Play Off του Europa League - Καταρρακτώδης βροχή στην Κροατία

Αποστολή στην Κροατία

Το πρωί της Τετάρτης (20/8) βρέθηκε στο Ρουγιέβιτσα και σας παρουσιάζει το γήπεδο, στο οποίο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσει την πρώτη «μάχη» αύριο (21/8 21:45) απέναντι στους νταμπλούχους Κροατίας.

Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, παρά τη συνεχόμενη δυνατή βροχόπτωση δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί σε καλά επίπεδα και τις επόμενες ώρες ενόψει του αυριανού αγώνα.

Το στάδιο Ρουγιέβιτσα, πήρε την ονομασία του από το «προάστιο» της πόλης της Ριέκα, κάτι παρόμοιο με το γήπεδο της Τούμπας, με την κατασκευή του να κοστίζει περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ, όντας στις ακτές της Αδριατικής θάλασσας, με τη θέα να είναι εντυπωσιακή.

Ένα γήπεδο αρκετά μικρό, κυρίως για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έχοντας χωρητικότητα μόλις 8.279 θεατών, με την «ιδιαιτερότητα» του «πετάλου» των φιλοξενούμενων, το οποίο μοιάζει σαν... κλουβί.

Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 2014, για να αποτελέσει την προσωρινή έδρα της Ριέκα, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο στάδιο Καντρίδα της πόλης, το οποίο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο το 2029.

Μόλις σε λίγους μήνες το Ρουγιέβιτσα ήταν έτοιμο, με τα... εγκαίνια να γίνονται στις 2 Αυγούστου του 2015 με έναν αγώνα της Ριέκα απέναντι στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, με το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο να έχει «ασπρόμαυρη» υπογραφή. Ο Μαρίν Λέοβατς, που αποτελεί τον συνδετικό «κρίκο» των δύο ομάδων, ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο Ρουγιέβιτσα.

Όταν ολοκληρωθεί το νέο έργο, το ήδη υπάρχον γήπεδο θα αποτελεί το προπονητικό κέντρο της ομάδας, καθώς και το «σπίτι» της ακαδημίας, περιλαμβάνοντας στον περιβάλλοντα χώρο τέσσερα επιπλέον γήπεδα.

