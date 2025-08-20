Oι οπαδοί της Σάντος εισέβαλλαν στο προπονητικό κέντρο σε έξαλλη κατάσταση! (vid)

Έκρυθμη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Σάντος με τους οπαδούς της ομάδας να μπαίνουν στο προπονητικό κέντρο και να μιλούν σε έντονο ύφος σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο.

Η βαριά ήττα με 6-0 από την Βάσκο Ντα Γκάμα τις προηγούμενες ημέρες έχει δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στους οπαδούς της ομάδας, ενώ η συνολική εικόνα της ομάδας τη φετινή σεζόν είναι απογοητευτική.

Έτσι, δύο ημέρες μετά την ταπεινωτική ήττα απέναντι στην Βάσκο Ντα Γκάμα οι οπαδοί της ομάδας επισκέφτηκαν το προπονητικό κέντρο της Σάντος και τα έψαλλαν σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα (η εισβολή) δεν είναι τίποτα. Θέλετε να σας πω κάτι; Χρειάζεστε όλοι μία δυνατή σφαλιάρα στο πρόσωπο» ήταν μερικά από τα λόγια ενός οργισμένου οπαδού της ομάδας.